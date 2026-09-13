Vecinos denuncian presencia de roedores en el canal de Martin Fierro: «No queremos otra tragedia»

Fue a través de la Banca Abierta que utilizaron en la sesión del Concejo Deliberante el pasado jueves. «El zanjón va desde Pte. Perón hasta Pasteur prácticamente. Hay malezas, suciedad y cuando llueve es cualquier cosa. Encima andan ratones que se suben a los canastos de basura y ni se asustan cuando nos ven. Necesitamos que se haga algo», manifestaron. Por otro lado, pidieron por el gas natural. «Nos dijeron que por el zanjón no pueden cruzar el caño. Hay vecinos que vivimos hace años y nunca nos pusieron el servicio pese a que lo pedimos muchas veces», reclamaron. Finalmente, pidieron por un lomo de burro en la zona. «Por acá pasan rapidísimo. En Martín Fierro y Pasteur ya hubo choque porque encima hay una arboleda y no se ve bien la esquina».

About The Author