No sólo en Las Flores: en Saladillo un conductor atropelló a una inspectora de tránsito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Saladillo informó sobre un grave hecho de violencia ocurrido durante una recorrida preventiva del personal de la Dirección de Seguridad Vial.

Durante su recorrida habitual, inspectores divisaron un vehículo marca Ford Focus del cual sobresalía un menor por el techo panorámico. Ante esta situación de riesgo, se le efectuó una advertencia sonora para que corrigiera su accionar, y el conductor la acató.

Sin embargo, al continuar su marcha, el mismo vehículo cruzó un semáforo en rojo. Por tal motivo, se le dio la voz de alto y se logró detener su marcha en calle Mitre entre Moreno y Sojo.

Mientras una de las inspectoras se dirigió al móvil para buscar el talonario de infracciones, el conductor emprendió repentinamente su marcha, embistiendo a la agente, arrojándola contra el móvil de Seguridad Vial y posteriormente al suelo, quedando la misma tendida en la calzada.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital Dr. Posadas de Saladillo para su atención médica.

Paralelamente, y al ser alertado de la situación, personal del Centro de Monitoreo Municipal inició el seguimiento en vivo del vehículo a través de las cámaras, informando en todo momento al resto de los inspectores sobre los lugares por donde circulaba, lo que derivó en la posterior intercepción y secuestro del vehículo involucrado.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil se expresa el más enérgico repudio ante cualquier hecho de violencia contra trabajadores municipales que se encuentran cumpliendo funciones en la vía pública. Ninguna situación justifica agredir o poner en riesgo la integridad física de un inspector que cumple una tarea fundamental para la seguridad de todos.

Se reafirma el compromiso de acompañar y respaldar a todo el personal y se destaca el rápido accionar y el trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad Vial y el Centro de Monitoreo, que permitió dar con el vehículo y poner las actuaciones a disposición de las autoridades competentes.

Fuente: https://www.abcsaladillo.com.ar/general/conductor-atropello-a-una-inspectora-de-transito/

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