12 de septiembre de 2026

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Concejo Deliberante: pasó una nueva sesión ordinaria

2 horas atrás Fm Alpha
El pasado jueves en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se realizó una nueva Sesión Ordinaria. La sesión fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la participación de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. Durante la jornada, se abordaron 28 puntos que conformaron el Orden del Día, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación.
En primera instancia, el concejal Román Caputo (Todos por Las Flores) solicitó una moción de preferencia para el punto N.º 9 del Orden del Día, correspondiente a la Solicitud de Banca Abierta, donde vecinos de nuestra ciudad expresaron sus inquietudes respecto del Zanjón a cielo abierto calle Martín Fierro e/ Presidente Peron e Independencia. Posteriormente, la sesión continuó con el tratamiento de los distintos puntos incluidos en la mesa de trabajo. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó desarrollando su labor legislativa, dando tratamiento a las distintas iniciativas y demandas de interés para la comunidad.

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