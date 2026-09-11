11 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha del Clausura

16 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la cuarta fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín, el carbonero recibirá la visita de Juventud Deportiva. Por su parte, en el estadio «27 de abril», Ferro enfrentará a Atlético Las Flores. Finalmente, en el predio «Héctor Cuburú», El Taladro será anfitrión ante Juventud Unida. Libre estará Barrio Traut.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Dr. Lucas Vagnoni Vet. del INTA por el fenómeno del Niño: “Lo que mejor podemos hacer es anticipar y estar preparados…”

41 minutos atrás Fm Alpha

Sandra Campos logra el oro en bala – Julio Giménez bronce en 100 mts.

1 hora atrás Fm Alpha

Corte programado de energía este sábado

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha del Clausura

16 minutos atrás Fm Alpha

Dr. Lucas Vagnoni Vet. del INTA por el fenómeno del Niño: “Lo que mejor podemos hacer es anticipar y estar preparados…”

41 minutos atrás Fm Alpha

Sandra Campos logra el oro en bala – Julio Giménez bronce en 100 mts.

1 hora atrás Fm Alpha

Corte programado de energía este sábado

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.