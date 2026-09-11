Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha del Clausura
(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la cuarta fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín, el carbonero recibirá la visita de Juventud Deportiva. Por su parte, en el estadio «27 de abril», Ferro enfrentará a Atlético Las Flores. Finalmente, en el predio «Héctor Cuburú», El Taladro será anfitrión ante Juventud Unida. Libre estará Barrio Traut.