Sandra Campos logra el oro en bala – Julio Giménez bronce en 100 mts.

En el Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletas Master que tiene lugar en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud en Capital Federal, los florenses vuelven a dejar sus buenas marcas.

Sandra Campos nuevamente vuelve a destacarse al lograr la presea de oro en lanzamiento de bala con una marca de 9.05 mts. Mañana tendrá el desafío en lanzamiento de disco.

Por su lado, el legendario Julio Giménez logra el codiciado 3er lugar en 100 mts. Llanos. Mañana será el turno para los 2000 con obstáculos. ¡Felicitaciones…!!

Atahualpa Rodríguez que ayer logró el oro en 110 mts. Con vallas, mañana tendrá salto triple.

About The Author