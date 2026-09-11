Dr. Lucas Vagnoni Vet. del INTA por el fenómeno del Niño: “Lo que mejor podemos hacer es anticipar y estar preparados…”

El próximo 17 de septiembre, un grupo de técnicos de la estación experimental INTA Cuenca del Salado, ofrecerán una charla virtual con criterio preventivo ante el fenómeno que se avecina. Por esto, conversamos con el médico veterinario Lucas Vignoni que se refirió de esta manera en “El Periodístico…”

“Se comenzó a hacer intervenciones y a tener lectura en cuanto a los pronósticos que se actualizan permanentemente, estamos en valores extremos en cuanto al calentamiento del Pacífico y el impacto del Niño, por eso generamos charlas virtuales a muchos territorios porque físicamente es muy difícil responder a todos. Por eso es muy importante analizar cómo puede afectar en la Cuenca del Salado y a toda la región porque es un fenómeno que se da no solo en nuestro país, si no a nivel global. Los especialistas tienen un pronóstico de lectura de cómo viene este fenómeno. De nuestra parte, realizamos recomendaciones a un gran número de productores con esa lectura a nivel local con herramientas que permiten a nivel parcelario poder analizar el riesgo hídrico a nivel superficie en cada partido…Hay varios proyecto de nivel del agua sobre las capas freáticas, esto permite ver el nivel, hay canales de whatsapp del Inta donde se actualiza, es todo a través de la articulación del INTA y especialistas en ganadería, agricultura y clima para poder sacar recomendaciones y conclusiones para bajar este fenómeno a tierra y que no genere preocupación extrema… sí hay que estar ocupados, será una primavera húmeda pero sin que se avecine una catástrofe.

Sobre las recomendaciones al productor agropecuario, dijo:

“Que se conecten, que será una charla variada y sobre todo escuchar a los expertos en clima y agua para mostrar cómo se actualizó el último trimestre y escuchar a los especialistas agrónomos que hablarán de cultivos de verano, verdeo, maíz, sorgo y algo para la agricultura, pero en definitiva hablar de eso, de mi parte recomendación para la cría, sanidad, alimentación, si se achica la superficie y poder tener variables en cuenta. Es colaborar y dar herramientas para poder decidir, presupuestar estos trabajos y cuestiones de manejo…En cuanto a la ganadería, analizar y tener superficies de loma para que sean útiles para la hacienda y resguardarla, hay vacas para parir, ver si tenemos instalaciones adecuadas para poder encarar con biotecnología reproductiva, como una inseminación para poder adelantar esta cabeza de parto lista para poder preñar. Y si hay que achicar superficie, echar mano a la superficie que tenemos y que tener instalaciones para tomar estas decisiones y ver como encaramos la otra parte del lote, cuerpo y cola del animal. También como tenemos el forraje, que verdeos hacer, y en cuanto a sanidad hay coyunturas epidemiológicas que se generan con ambientes más húmedos. Por ejemplo, tener la hacienda vacunada ante posibles virus por esta situación de lluvia pronosticada es muy importante…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA AL VETERINARIO LUCAS VAGNONI

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