Corte programado de energía este sábado

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día sábado 12 de septiembre de 2026, en el horario de 07:00 a 12:00 hs, se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará, de manera estimada, las siguientes zonas:

-Rivadavia entre Agustín de Las Casas y calle posterior de Parque Plaza Montero (RP61)

-Roberto Trucco entre Islas Malvinas y entrada principal a Parque Plaza Montero

-Islas Malvinas entre Rivadavia y Parque Plaza Montero

La interrupción del servicio permitirá realizar tareas de reparación en centro de transformación aéreo y líneas aéreas de media tensión, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico. Las zonas detalladas son estimativas. Por tal motivo, quienes necesiten confirmar si su suministro será alcanzado por el corte podrán comunicarse con el Sector Redes al (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini. Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción programada pudiera ocasionar.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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