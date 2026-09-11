11 de septiembre de 2026

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Las Flores por Juancito López asistido en el Ludovica de La Plata

16 minutos atrás Fm Alpha

Cuando a Emmanuel y a Fabiana los llamaron de la escuela porque su hijo Juancito se había descompensado, nada hacia prever que futuro les esperaba.

El tremendo parte médico, impactaron y soquearon a toda la familia, sintieron como que el mundo se les venía abajo.

Emmanuel nos relataba:

“Agradezco por todo lo que están haciendo, Juan se sentía bien, nunca un problema, nos llamaron de la escuela que se había desmayado. Lo trasladaron en ambulancia al Hospital, allí se sintió mejor, luego nos llamaron aparte los médicos que había que trasladarlo con urgencia ya que le habían detectado una masa abdominal, en el Hospital Sor María Ludovica le hicieron una resonancia y le detectaron un tumor y van a ver si pueden extraerlo todo o una muestra para analizarlo bien. Queremos agradecer al municipio, al secretario Martín Boggini que nos consiguió hospedaje de UPCN” Relataba a FM ALPHA Emmanuel López papá de Juancito.

Alias para colaborar con la Familia de Emmanuel López: ciro.juan.antonia

AUDIO ENVIADO POR EMMANUEL

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