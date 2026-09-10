BM – jueves 10 de septiembre

LAS FLORES SE SUMÓ AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA PROVINCIA En el marco del IV Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, se proyectó la película «El viaje de Marta» en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono”. Un grupo heterogéneo se congregó para ver este film que recibió el primer premio en la categoría Mejor Documental Temática Mujer del 6º Rani Durgavati International Film Festival (Madhya Pradesh, India, 2026). De manera que la sala de lectura de la Biblioteca se colmó de jóvenes y adultos que disfrutaron la proyección, descubrieron una artista bonaerense y se emocionaron con su forma de ver y sentir el mundo. La película, dirigida por Daniel Muchiut, revela la historia de su protagonista, la artista plástica y escritora Marta Izaguirre (de Chivilcoy), quien en medio de la preparación de una muestra retrospectiva siente que se activa su memoria. La enfermedad, la pérdida de un hijo y el entorno hacen que, en ese momento, emprenda una interesante búsqueda espiritual, asociada al arte.

“ENTRE LA ANSIEDAD Y EL PÁNICO”: UN NUEVO ENCUENTRO DE RONDA PARA HABLAR SOBRE SALUD MENTAL Este viernes 11 de septiembre a las 18 horas se llevará adelante el conversatorio “Entre la ansiedad y el pánico. Un espacio de encuentro para comprender, acompañar y saber cómo actuar”, una propuesta del programa RONDA para conversar sobre ansiedad, ataques de pánico y las distintas situaciones que pueden afectar nuestra salud mental en la vida cotidiana. El encuentro estará a cargo de las licenciadas en Psicología Gisela de la Calle y Andreina Ferrari, profesionales del espacio multidisciplinario CRECER, y abordará temas como las manifestaciones de la ansiedad en el cuerpo, las exigencias y expectativas, la influencia de las redes sociales, y la relación entre ansiedad y contexto social. La propuesta será abierta a todo público y se realizará en la Secretaría de Salud ubicada en Harosteguy 425, buscando generar un espacio cercano de escucha e intercambio, entendiendo que hablar sobre lo que nos pasa también es una forma de cuidarnos.

– Viernes 11/09

– 18hs

– Secretaría de Salud. Harosteguy 425

COMIENZA ESTE VIERNES EL 12° ENCUENTRO DE COROS CIUDAD DE LAS FLORES Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de septiembre se realizará en nuestra ciudad la primera fecha del 12° encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales. El evento, con la organización de la agrupación vocalista florense que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, y que cuenta con apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, tendrá su primer día de concierto el día viernes 11 de septiembre a las 21 horas en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen. Al día siguiente, sábado 12, la actividad artístico-musical de los coreutas, que arribarán a Las Flores de distintos lugares de la provincia, se concentrará a las nueve de la noche con un espectáculo programado en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores de las calles Alem y Pueblos Originarios. El cierre de las actividades programadas para este gran espectáculo vocalista, tendrá como escenario la zona del muelle de la laguna del Parque Plaza Montero con una “cantata” al aire libre a las 12 y media del mediodía. Participarán de este 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales, las agrupaciones de voces: Un Son Coral con su Director Juan Loza; Voces Granates, Director Juan Leonardo García; Coral ST Nicholas, Director Reinaldo Arena; Voces de Otero, Director Fernando Otero; Coral Quinta Armónica, Directora Gabriela Linares y el Coro Polifónico de Las Flores. Además, como ya es tradicional en estos encuentros, habrá un importante Taller Coral a cargo del maestro Maxiiliano Mancuso.

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