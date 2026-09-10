10 de septiembre de 2026

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Atahualpa Rodríguez, campeón en 110mts. con vallas en el Nacional de Atletismo

2 horas atrás Fm Alpha

El florense obtuvo este jueves la medalla dorada en la especialidad 110mts. con vallas en el marco de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletas Master que tiene lugar en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud en Capital Federal. El representante de la Asociación Atlética Parque Chacabuco logró el mejor registro. «Con esfuerzo y constancia se consiguen logros», posteó en sus redes sociales.

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