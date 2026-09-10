10 de septiembre de 2026

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Nahuel Cecchini (Bloque LLA): «Tenemos preparados muchos temas para la sesión de hoy»

2 minutos atrás Fm Alpha

A horas de una nueva sesión ordinaria del HCD, la 91.5 habló esta mañana con el concejal por el espacio libertario, quien adelantó alguno de los temas que su banca procurará tratar sobre tablas. «Principalmente vamos a escuchar a los vecinos de la Banca Abierta que van a presentar una problemática de la zona donde viven. También voy a presentar un proyecto que surge de un reclamo sobre la posibilidad de reforestar la Avda. Cruz Marqués desde Pellegrini hasta Rivadavia en la zona de boulevares. Hace un tiempo se plantaron árboles pero por diversas circunstancias (daño, descuido, abandono, etc.) el proyecto de arbolado no prosperó», explicó. En otro orden, Cecchini, quien reemplaza en la banca a Luciana Cocola (hoy en ANSES), resaltó la reunión con funcionarios del área de Hacienda ocurrida días pasados en Comisión Plenaria a la vez que valoró la visita de alumnos de 5to. año del Colegio San Miguel al HCD para conocer el funcionamiento del órgano legislativo.

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