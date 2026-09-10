Automovilismo: volvió la actividad al kartódromo «Walter Peters»

Integrantes de la Comisión Normalizadora del Las Flores Automóvil Club junto a autoridades municipales, estuvieron presentes en el circuito de tierra “Walter Peters” del Parque Plaza Montero en el marco de una exitosa jornada de pruebas libres que tuvo lugar el pasado domingo. La misma contó con la participación de 26 pilotos, entre ellos seis pilotos menores de nuestra ciudad y de diferentes localidades. De esta manera, la entidad florense dio el primer paso de cara a un futuro expectante en la organización de competencias.

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