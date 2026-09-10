La Buena Noticia: Argentina logró la reapertura de un mercado clave para la carne aviar

Mientras Granja Tres Arroyos, la principal avícola del país, atraviesa una crisis casi terminal y realiza despidos masivos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó hoy que logró la reapertura del mercado japonés para la carne aviar y huevos y derivados tras los brotes de gripe aviar. ¿Por qué nombramos a Granja Tres Arroyos en este caso? Porque la avícola justifica su situación a partir del cierre de mercados internacionales por la influenza aviar. Dicho de otra manera: las reaperturas llegaron tarde para el gigante avícola. De esta manera, la cartera nacional informó que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) comunicó el levantamiento de la suspensión de importación de productos avícolas argentinos, como resultado de la evaluación de la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, así como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha. Según Agricultura, «Japón constituye un mercado de gran relevancia para estos productos», ya que, en 2025, sus importaciones provenientes del mundo alcanzaron aproximadamente US$ 1.400 millones en carne aviar y US$ 117 millones en huevos. A su vez, Japón representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos, por lo que la reapertura «contribuye a fortalecer la presencia de la producción avícola nacional en este mercado». «El levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional y contribuye a ampliar las oportunidades de inserción internacional de la producción agroindustrial nacional en un mercado de alto valor estratégico», aseguraron desde el Gobierno. Para formalizar la reapertura, las autoridades sanitarias de ambos países acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI). Asimismo, se estableció un período de transición de dos meses, durante el cual podrán utilizarse los CVI vigentes. Una vez finalizado dicho período, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados.

Fuente: Es Nota

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