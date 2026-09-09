PARTE DE PRENSA – SUB DDI LAS FLORES

En el día de la fecha, personal de la SUB DDI Las Flores, contando con la colaboración y apoyo de efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, llevó a cabo distintas diligencias judiciales en el marco de una investigación caratulada “ASOCIACIÓN ILÍCITA EN CONCURSO REAL CON ESTAFAS REITERADAS – LAS FLORES”, con intervención de la UFIJ N.º 09, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, y del Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena. La investigación permitió establecer el accionar de una organización delictiva que habría operado durante aproximadamente un mes en la ciudad de Las Flores en el año 2021, utilizando como base de operaciones un inmueble ubicado en calle Alcides Seguí, desde donde se recepcionaba y almacenaba mercadería obtenida mediante maniobras defraudatorias. Asimismo, la organización habría utilizado como cobertura formal la sociedad “Energías Alternativas Intercontinentales S.A.” (ENAISA). La banda habría desplegado una modalidad reiterada de estafas en perjuicio de comerciantes y empresas de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, adquiriendo mercadería mediante cheques y medios de pago electrónicos que posteriormente eran rechazados por falta de fondos, comprendiendo la investigación un total de nueve hechos de estafa. Como resultado de las diligencias realizadas, se efectivizó la detención de FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE, DANIEL NORBERTO GÓMEZ, MIRTA SUSANA RODRÍGUEZ y ORTIZCASAMITJANA RODOLFO LUCIANO, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La investigación continúa con el objeto de determinar la totalidad de las responsabilidades y circunstancias vinculadas al accionar de la organización.

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