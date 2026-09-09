Quedó habilitado un nuevo reductor de velocidad sobre calle Pellegrini

En las últimas horas se habilitó nuevamente el tránsito vehicular sobre calle Pellegrini entre Av. Manuel V. Paz y 25 de Mayo. En dicho sector se procedió a la colocación de un nuevo modelo de «lomo de burro». Se trata de un diseño moderno y efectivo, diferente a los conocidos. «Son reductores muy eficaces y con una adecuada señalización. Su diseño es prácticamente similar a los que vemos en los peajes», afirmaron a FM Alpha desde la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Está previsto que se continúe en otros sectores de la ciudad.

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