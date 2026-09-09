9 de septiembre de 2026

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Quedó habilitado un nuevo reductor de velocidad sobre calle Pellegrini

33 minutos atrás Fm Alpha

En las últimas horas se habilitó nuevamente el tránsito vehicular sobre calle Pellegrini entre Av. Manuel V. Paz y 25 de Mayo. En dicho sector se procedió a la colocación de un nuevo modelo de «lomo de burro». Se trata de un diseño moderno y efectivo, diferente a los conocidos. «Son reductores muy eficaces y con una adecuada señalización. Su diseño es prácticamente similar a los que vemos en los peajes», afirmaron a FM Alpha desde la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Está previsto que se continúe en otros sectores de la ciudad.

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