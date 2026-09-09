Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(Ver orden del día) Con un temario de 28 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Departamento Ejecutivo presentará un Proyecto de Ordenanza sobre creación plan infraestructura público-privada zona industrial. Entre los Proyectos de Comunicación, el Bloque LLA solicitará un informe reglamento acometidas vigente (Cooperativa Electricidad). Más adelante, en los Proyectos de Resolución, el Bloque Adelante Juntos pedirá acompañamiento al Proyecto de Ley Sustitución Art. 12 Ley 6982 estableciendo que IOMA sea autosuficiente en términos financieros y administrativos. También habrá varios despachos de Comisión Plenaria que se leerán sobre tablas.

Sesion 10 de septiembre (1)

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