9 de septiembre de 2026

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«Secretos de Biblioteca»: se acerca la tercera edición

7 horas atrás Fm Alpha

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» invita a la comunidad a participar del Día de las Bibliotecas Populares participando del concurso “Secretos de Biblioteca” en su tercera edición. Todos pueden participar, sólo hay que realizar un dibujo o un collage o bien unir ambas cosas y hacer un dibucollage expresando cuáles son los secretos que circulan en la Biblioteca, qué dirán las voces de  los personajes que la habitan cuando se cierra la puerta y el silencio se adueña del lugar. En el dorso del trabajo debe figurar: nombre y apellido, edad y un contacto. Se tendrán en cuenta cinco categorías : De 3 a 5 años, 6 a 9 años,  10 a 13 años, 14 a 18 y de 19 a 110 años. Las obras se recibirán en la Biblioteca, Avda. Rivadavia 325, de lunes a  viernes de 15 a 19hs. hasta el miércoles 3 de octubre. El día viernes 4 de octubre se realizará el sorteo de un libro por categoría entre los trabajos presentados.

 

¡Los  esperamos!

 

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