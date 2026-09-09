9 de septiembre de 2026

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Bomberos Voluntarios Las Flores adhiere al Sirenazo Nacional de este jueves

7 horas atrás Fm Alpha
La Asociación de Bomberos Voluntarios informa a la comunidad que este jueves 10 de septiembre a las 10hs. hará sonar su sirena en adhesión al Sirenazo Nacional de Bomberos Voluntarios. «De esta manera, nos solidarizamos y acompañamos a los cuarteles de todo el país en sus reclamos relacionados con el funcionamiento y financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios», indicó la institución en sus redes sociales. «En nuestro caso particular el subsidio correspondiente ya ha sido cobrado por lo que nuestra participación es principalmente en solidaridad con los demás cuarteles y bomberos que continúan esperando respuestas y soluciones. Pedimos a nuestra comunidad que no se alarme ante el sonido de la sirena. No se trata de una emergencia», aclararon más adelante.

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