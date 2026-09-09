9 de septiembre de 2026

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Torneo Clausura: así se jugará la cuarta fecha

1 hora atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división el próximo domingo a las 14hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán El Taladro-Juventud Unida mientras que a las 16hs. lo harán El Hollín-Juventud Deportiva. Por otro lado, en el estadio «27 de abril» a las 16:30hs. se enfrentarán Ferro-Atlético. Libre estará Barrio Traut.

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