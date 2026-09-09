La Buena Noticia: vinos, ajo y miel impulsan las exportaciones de Mendoza en 2026

Las exportaciones de Mendoza cerraron el primer semestre con números positivos, impulsadas por la demanda internacional de sus productos agrícolas y agroindustriales. La provincia registró un salto del 17% en volumen y del 14% en facturación, superando los 838 millones de dólares FOB. Los vinos siguen marcando el pulso y se suman otros cultivos como el ajo y la miel. Nicolás Piazza, encargado de Negociaciones Internacionales de ProMendoza destacó que el crecimiento en volumen y valor demuestra la participación de más empresas en el mercado exterior. «Lo importante es destacar que no solamente creció el valor vendido, sino también el volumen exportado en un 17%. Eso siempre es una buena noticia porque habla de una mayor cantidad de empresas exportando al exterior», remarcó el funcionario. La miel lideró las exportaciones con un aumento del 78% en valor y 62% en volumen. Las frutas de carozo también mostraron un desempeño destacado, con incrementos del 63% en dólares y 45% en kilos. El ajo, por su parte, consolidó una suba del 18% en valor y 25% en cantidad. Piazza detalló la estrategia para este producto, que cuenta con más de 15.000 hectáreas en producción y un saldo exportable de casi 100.000 toneladas. Ante los cambios en el mercado vecino, Mendoza diversificará destinos para el ajo y la miel, aprovechando el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) crecieron un 8% en valores FOB y 22% en masa exportada. Los jugos de frutas aumentaron un 80% en kilos y los duraznos conservados, un 16% físico. El vino, motor histórico de Mendoza, cerró la primera mitad del año con un aumento del 5% en facturación y 18% en volumen.

Fuente: Diario Uno

About The Author