Pardo cumple un siglo y medio y lo festeja con una fiesta gigante los días 19 y 20 de septiembre

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con el delegado de la localidad de Pardo Lisando Paggi. Paggi referente del evento que durará dos días, y a beneficio del Club Union Deportiva de la localidad, remarcó la fiesta como uno de los mas significativas de los últimos años.

“Los días 19 y 20 haremos un gran festejo, esperamos mucha gente, hay mucha expectativa, estamos preparando todo con la parte eléctrica gracias a la colaboración de la Cooperativa, y además todas las instituciones del paraje, la gente del club está ayudando muchísimo porque todo lo recaudado irá para la reparación de la losa de la institución, hay que hacer un trabajo grande porque todos usamos la sede que es nuestra gran casa. ..” Decía.

“Habrá mucho entretenimiento, va a empezar el sábado a las 11hs. con el acto protocolar y a la tarde empezaría el desfile criollo con cerca de 100 caballos y algunos carruajes. Del área de Cultura habrá alguna reseña sobre Pardo, ojalá nos pueda visitar Nora (Genaro) que escribió un libro sobre nuestro querido paraje. Ella se tomó el trabajo de buscar viejas actas y escritos para que los jóvenes más que nada sepan de dónde venimos…” Sin interferir con los eventos, también se refirió a la fiesta del lechón malograda el año pasado… “La Fiesta del Lechón, el año pasado se suspendió por las lluvias caídas, no se podía transitar ni para ir a buscar leña, ahora estamos todos expectantes por esta fiesta, es muy probable que este año si todo va bien lo podamos hacer…El sábado por la noche actuarán Los Charros como número central pero también habrá gente de la zona arriba del escenario y el domingo culminamos con Los Jóvenes Musiqueros con un cierre muy lindo y alegre…habrá paseo de artesano…Estamos todos los días mirando el pronóstico y hasta ahora viene bien, va a estar muy lindo, muy entretenido. Los invitamos a todos porque será entrada gratuita…Todos los eventos acá, corsos, fiestas, se hace con el apoyo del municipio sino no podríamos mover nada. Estamos bien acompañados…” Remarcaba Paggi.

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