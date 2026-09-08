Fútbol Senior: se jugó la cuarta fecha del certamen

(foto: Juventud Unida) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 4 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Juventud Deportiva 5 (2 Altamiranda, 2 Juárez y Casey)-Gorchs 0, Deportivo Cacharí 0-Toque Toque 0, Rosas 1 (Amendolare)-El Taladro 2 (Folini y Lahitte), Atlético 6 (3 Gioiosa, 2 Odera y Urruchúa)- El Bosque 4 (2 Franco, Ormaechea y Romero), Juventud Unida 3 (2 Maciel y Montoya)-Barrio Traut 0, El Hollín 1 (Bertholet)-Avellaneda 1 (Nozza), Los Amigos 0-Construcciones Landa 1 (Risso) y Construcciones Andrade 5 (2 Smith, 2 Verón y Macías)-Porteño 0. La próxima fecha se jugará el domingo 13 de septiembre.

About The Author