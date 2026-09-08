8 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Patín Artístico Juventud Deportiva: Juana Cantet, entre las diez mejores del país

2 horas atrás Fm Alpha

En la ciudad de San Juan se está disputando el Campeonato Nacional Absoluto, el torneo más importante del calendario nacional de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP). La competencia tiene como escenario el Velódromo «Alejo Vicente Chancay» y reúne a las mejores patinadoras del país, que lograron su clasificación luego de atravesar tres eventos clasificatorios, bajo un sistema de eliminación que permite el acceso únicamente a las 20 mejores de la Argentina. En este marco, Juana Cantet, representante del Patinaje Artístico del Club Juventud Deportiva, tuvo una destacada actuación y logró ubicarse en el 9.º puesto a nivel nacional, posicionándose así dentro del Top 10 de la Argentina. Juana estuvo acompañada durante esta importante competencia por su técnica, Camila Mendiondo. Felicitamos a Juana por este increíble desempeño, fruto de su esfuerzo, dedicación y compromiso, y celebramos este gran logro que deja al club y a nuestra ciudad entre los mejores del país.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fútbol Senior: se jugó la cuarta fecha del certamen

9 minutos atrás Fm Alpha

BM – martes 8 de septiembre

21 minutos atrás Fm Alpha

Nueva Jornada promopreventiva del cáncer de mama

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Detectan los primeros casos de la variante BA.3.2 del Covid y son de la Provincia de Buenos Aires

3 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol Senior: se jugó la cuarta fecha del certamen

9 minutos atrás Fm Alpha

BM – martes 8 de septiembre

21 minutos atrás Fm Alpha

Patín Artístico Juventud Deportiva: Juana Cantet, entre las diez mejores del país

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.