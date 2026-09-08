Patín Artístico Juventud Deportiva: Juana Cantet, entre las diez mejores del país

En la ciudad de San Juan se está disputando el Campeonato Nacional Absoluto, el torneo más importante del calendario nacional de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP). La competencia tiene como escenario el Velódromo «Alejo Vicente Chancay» y reúne a las mejores patinadoras del país, que lograron su clasificación luego de atravesar tres eventos clasificatorios, bajo un sistema de eliminación que permite el acceso únicamente a las 20 mejores de la Argentina. En este marco, Juana Cantet, representante del Patinaje Artístico del Club Juventud Deportiva, tuvo una destacada actuación y logró ubicarse en el 9.º puesto a nivel nacional, posicionándose así dentro del Top 10 de la Argentina. Juana estuvo acompañada durante esta importante competencia por su técnica, Camila Mendiondo. Felicitamos a Juana por este increíble desempeño, fruto de su esfuerzo, dedicación y compromiso, y celebramos este gran logro que deja al club y a nuestra ciudad entre los mejores del país.

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