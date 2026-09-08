BM – martes 8 de septiembre

CAPACITACION PRESENCIAL “ATENCIÓN AL CLIENTE Y MANEJO DE QUEJAS” DESTINADA A TRABAJADORES DE HOTELERIA, GASTRONOMÍA Y AFINES La Dirección de Turismo informa que se encuentra abierta la convocatoria a la capacitación presencial “Atención al Cliente y Manejo de Quejas”, destinada a trabajadores de los sectores de hotelería, gastronomía y servicios turísticos. La actividad se realizará el próximo 15 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas en la Secretaría de Educación y estará a cargo de la Lic. Gabriela Rentería. Esta propuesta tiene como objetivo brindar herramientas para mejorar la calidad de atención, generar experiencias positivas y fortalecer la fidelización de clientes, contribuyendo al desarrollo y profesionalización de los servicios turísticos y gastronómicos de nuestra comunidad.

Contacto:

Teléfono: 2213174492

Instagram: @turismolasflores @aehg_laplata

OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES 2026: TENIS DE MESA Y TRUCO Este miércoles 9 de septiembre a las 18 horas continúan las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026, con una nueva jornada de la Etapa Deportiva. La actividad se desarrollará en el Centro Recreativo Municipal, donde se disputarán las disciplinas tenis de mesa y truco. De esta manera, continúan las competencias de las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026, que durante los próximos meses reunirán distintas disciplinas deportivas y actividades para los jóvenes de nuestra ciudad.

“ENTRE LA ANSIEDAD Y EL PÁNICO”: UN NUEVO ENCUENTRO DE RONDA PARA HABLAR SOBRE SALUD MENTAL El viernes 11 de septiembre a las 18 horas se llevará adelante el conversatorio “Entre la ansiedad y el pánico. Un espacio de encuentro para comprender, acompañar y saber cómo actuar”, una propuesta del programa RONDA para conversar sobre ansiedad, ataques de pánico y las distintas situaciones que pueden afectar nuestra salud mental en la vida cotidiana. El encuentro estará a cargo de las licenciadas en Psicología Gisela de la Calle y Andreina Ferrari, profesionales del espacio multidisciplinario CRECER, y abordará temas como las manifestaciones de la ansiedad en el cuerpo, las exigencias y expectativas, la influencia de las redes sociales, y la relación entre ansiedad y contexto social. La propuesta será abierta a todo público y se realizará en la Secretaría de Salud ubicada en Harosteguy 425, buscando generar un espacio cercano de escucha e intercambio, entendiendo que hablar sobre lo que nos pasa también es una forma de cuidarnos.

– Viernes 11/09

– 18hs

– Secretaría de Salud. Harosteguy 425

HOCKEY: MALENA PEYRÉ EN EL TORNEO ARGENTINO DE SELECCIONES La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Malena Peyré en el Torneo Argentino de Selecciones “D” de Hockey Sub 16, que se disputó desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre en Chaco. La jugadora del Club Atlético El Taladro integró el plantel de la Federación Regional de Hockey Cuenca Del Salado que ocupó la sexta ubicación, logrando los siguientes resultados: en la fase de grupo venció 2 a 0 a la Asociación Riojana y perdió 3 a 1 con la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En cuartos de final, las dirigidas por Romina Mela cayeron ajustadamente 2 a 1 frente a Tres Arroyos, luego superaron 4 a 3 a Catamarca y, por la quinta y sexta posición, cayeron 8 a 4 ante Corrientes.

“LOCA MILONGA” EN CULTURA PALPITA LA PRIMAVERA Este sábado 12 de septiembre desde las 20:30 hs en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección de Cultura, el evento Loca Milonga volverá con toda su actividad relacionada con el tango. “Loca Milonga, palpitando la primavera” será todo música, baile y no solo al ritmo del dos por cuatro: sonarán también el folclore, la cumbia y en el espectáculo será animador un DJ Tanguero. Se anuncia además qué, con el valor de la entrada de $5.000, habrá sorteos entre los concurrentes.

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