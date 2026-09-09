9 de septiembre de 2026

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La Cooperativa Eléctrica y el Municipio avanzan en el proyecto de un nuevo parque solar en El Trigo

3 horas atrás Fm Alpha

En la tarde de este martes representantes de la Cooperativa de Electricidad junto al Intendente Municipal, Fabian Blanstein, recorrieron el predio ubicado en el acceso al paraje El Trigo, donde se proyecta la instalación de un nuevo parque solar destinado a abastecer la línea eléctrica que brinda servicio a la zona. El proyecto contempla un parque de 160 kW de potencia total, conformado por 180 paneles solares de 620 W cada uno, incorporando tecnología de generación fotovoltaica de alta eficiencia. Una vez en funcionamiento, la energía generada permitirá abastecer directamente la demanda de la línea y, en los momentos en que exista generación excedente, se prevé su reinyección a la red de la Cooperativa, optimizando el aprovechamiento de la energía producida y generando ahorros significativos para el sistema eléctrico. La iniciativa representa un nuevo paso en la incorporación de energías renovables, buscando mejorar la eficiencia del sistema, reducir costos y fortalecer la infraestructura eléctrica que abastece a las comunidades rurales. Durante la recorrida también estuvieron presentes Fernando Bickham, secretario de Obras Públicas y Coordinadores Rurales, junto a Sebastián Casey, tesorero de la Cooperativa de Electricidad; Diego Arrazubieta, jefe de Distribución de Redes; Mauricio Cesáreo, responsable de SCADA; y Silvio Comba, responsable de Ingeniería de la Cooperativa de Electricidad. Energía renovable, eficiencia y desarrollo para El Trigo y toda la comunidad.

Fuente: Prensa Cooperativa de Electricidad Las Flores

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