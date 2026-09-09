Se presentó el 12do. Encuentro de Coros Las Flores 2026

En la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Secretaría de Cultura fue presentado en la mañana de este miércoles la duodécima edición que comenzará el próximo viernes 11 de setiembre a las 21hs. con un concierto en el Templo Parroquial teniendo continuidad el sábado 12 en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores y el domingo 13 con el cierre en la laguna. «Será un gran evento con un impacto muy importante a nivel cultural y turístico. Nos visitarán diferentes coros de todo el país para disfrutar no sólo de la actividad sino también para recorrer y darle vida a la ciudad y los parajes rurales comenzando el mismo viernes nada menos que en nuestra querida iglesia, explicó el Prof. Miguel Polito, director del Coro Polifónico Municipal, quien recalcó la importancia del evento afirmando luego que «en ésta edición contamos con actividades que incluyen horarios especiales para que en su tiempo libre los visitantes conozcan y recorran la ciudad y los parajes». Por su parte, el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, destacó de sobremanera esta realización que refleja la continuidad de hechos culturales que permanentemente se observan en nuestra ciudad como así también el compromiso de la gestión municipal con el arte y la cultura. Participarán de este 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales, las agrupaciones de voces: «Un Son Coral» con su Director Juan Loza, «Voces Granates», Director Juan Leonardo García, Coral «ST Nicholas», Director Reinaldo Arena, «Voces de Otero», Director Fernando Otero, Coral «Quinta Armónica», Directora Gabriela Linares y el Coro Polifónico de Las Flores. Además, como ya es tradicional en estos encuentros, habrá un importante Taller Coral, en esta oportunidad, a cargo del maestro Maximiliano Mancuso.

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