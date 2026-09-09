Lic. Carlos Cattorini: “Necesitamos que los productos que se hacen en Las Flores se vendan en otros lugares…”

El licenciado en economía al punto de cruzar las dos décadas como presidente de la institución que agrupa a los comercios e industrias locales, conversó este miércoles por la mañana en “El periodístico” con Ernesto Varela. En forma excluyente se debatió sobre la realidad comercial del país, aunque se enfocó también en los proyectos que tiene la Liga del Comercio e Industria para hacer más visible a los comercios asociados, donde puso en relieve la atención personalizada que tiene la institución.

“Recorro el país por cuestiones comerciales y lo que aparece en los números a nivel nacional con números en caída de consumo internos, es así, pero también aumenta la comercialización a través de las redes, de alguna manera hace que el promedio de caída no sea tan importante, lo que pasa es que los canales están funcionando en condiciones muy distintas, el comercio establecido, lo presencial está sufriendo una caída importante y esos números CAME lo están mostrando…” Decía en el inicio.

“Por un lado es una tendencia mundial que realmente pone en jaque lo que conocemos y por otro lado estamos en un proceso en el país que lamentablemente está reorientando lo que son las regiones crecientes con respecto a aquellos que no tienen la oportunidad. En nuestra ciudad –y lo hemos mencionado en su momento, en la exposición de hace 2 años- plantear la necesidad de cuidar los puestos de trabajo porque se veía venir un proceso de apertura de las importaciones y que nos terminó afectando…Por ahora, aquellos que cobraron las indemnizaciones están contenidos, pero no es una solución a largo plazo. La alternativa pasa por evaluar cuáles son las posibilidades…” Por otro lado, agregaba: “La gente está comprando muchos dólares, lo que pasa es que la evolución de la economía está centrada en sectores que tienen un gran crecimiento, YPF, la Petrolera Vista, etc que prometieron inversiones dan por descontado que contarán los recursos al igual que el sector minero. Van a generar dólares…”

Siguiendo con lo local, remarcaba: “La cuestión a nivel local con el enfoque productivo más que nada pasa por interpretar por dónde vendrá el crecimiento económico. Salvo una decisión política cambiante, lo macro se va a mantener. En este contexto hay que pensar en caminos nuevos. Algunos que produzcan efectos inmediatos y otros a largo plazo. Se necesitan soluciones para lo más urgente. Si uno analiza las opciones el sector alimenticio relacionado con la producción primaria, por ejemplo, sectores como el cerdo y pollo van a tener mayor consumo por el precio de la carne que se mantiene alto… Buscar las herramientas para favorecer la producción de esos pequeños animales. Por el otro lado, la economía del conocimiento, hay que profundizar todo lo que tenga que ver con el interés de los jóvenes, y que los que estudien en Las Flores ofrezcan sus conocimientos afuera…Hay que preguntarse por qué alguien que produce acá no le da la ecuación en relación al que produce y comercializa desde afuera, o hay una cuestión de manejo de la cadena comercial, buen costo de producción y distribución, es más una cuestión de analizar el circuito al que abastece. El de afuera, si es un buen producto y tiene un buen precio termina siendo conveniente. Necesitamos que los productos que se hacen en Las Flores se vendan en otros lugares…El camino básico hoy es mirar el contexto y ver cómo generamos nuevas alternativas. Hay un aspecto sobre el que hay que trabajar en cómo hacer una cuestión de redes eficientes para vender presencialmente. Se ofrece un servicio y la posibilidad de un trato personal, pueda tener el producto en mano y cambiarlo, para eso es importante promocionarlo a través de las redes, hoy hasta los remates ganaderos se hacen a través de las redes, tomando un ejemplo…” Remarcaba.

Sobre la Liga del Comercio e Industria, institución que es presidente hace casi dos décadas, dijo: “La Liga está preocupada por lo que está pasando, pero como dije antes, lo veíamos venir y lo dijimos en su momento, sabíamos que los cambios a nivel nacional no nos iban a favorecer y además la no baja de impuestos para ciertas actividades que abarca mano de obra es una materia pendiente muy grave que prácticamente es una sentencia de muerte. Somos una modesta cámara de la ciudad y otras más grandes tampoco han tenido resultados…nos faltó más apoyo de las entidades nacionales…La Liga sigue enfocada en tratar de terminar las obras del salón, brindar el mejor servicio posible en nuestras oficinas de cobranzas. Tenemos más de 1450 líneas telefónicas en funcionamiento que dan crédito a esto, hemos andado muy bien y representa un costo de hasta un 40% menos usando nuestras líneas, la idea es seguir creciendo. Estamos pensando en opciones para colaborar con los asociados a través de las redes de la Liga que ya lo estamos haciendo. Las ventajas que tienen las redes para la cuestión comercial es atractivo porque un usuario está en la casa, mira las redes en cualquier momento y hace una compra. Además de todo lo que se ve también haya algo relacionado con lo nuestro, el criterio es articular y aparecer en las redes…” Finalizaba Cattorini.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA.

About The Author