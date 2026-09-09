BM – miércoles 9 de septiembre

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DEL ACTO DE JURA A LA BANDERA DE CADETES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, participó de la ceremonia de Jura a la Bandera de los cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes se encuentran transitando su etapa de formación y completarán sus estudios a fin de año. Una vez finalizado este proceso, se incorporarán a la fuerza policial bonaerense. El acto contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, y del ministro de Seguridad, Javier Alonso. Durante la ceremonia, el mandatario provincial destacó la importancia del proceso de formación y de las inversiones realizadas por el gobierno bonaerense para fortalecer a la Policía: “Para recuperar el prestigio de la Policía de la Provincia será indispensable llevar adelante una transformación profunda e integral como la que estamos realizando: invertimos en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de todos los agentes de nuestra fuerza”. En este sentido, nuestro Municipio reafirma su firme compromiso con la formación y el acompañamiento de los futuros policías, porque entendemos que invertir en capacitación, preparación y profesionalización es también invertir en la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Seguiremos trabajando junto a la Provincia para seguir fortaleciendo una fuerza cercana, preparada y comprometida con el cuidado de nuestros vecinos.

PARTICIPACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Días pasados se realizaron en las Escuelas del distrito, las jornadas “Leer en comunidad”, las cuales se llevan adelante dentro del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras. El objetivo de los encuentros es intensificar las prácticas de lectura de los estudiantes y se promueve la participación de otras instituciones. En el marco de las jornadas, la Sra. Marcela Maldonado, integrante de la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono”, participó narrando historias y promoviendo el interés de niños y jóvenes en la lectura como un hecho situado y colectivo.

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