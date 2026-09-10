Policiales: importante procedimiento contra el narcomenudeo con allanamientos y detenidos

Luego de varios meses de una intensa investigación iniciada en el mes de enero del corriente año por personal de la SUB-DDI Las Flores, se llevó a cabo en el día de la fecha un importante procedimiento contra la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Las Flores. La investigación permitió establecer la existencia de una modalidad organizada de comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana, mediante distintas personas vinculadas entre sí, detectándose además operaciones de compra y venta realizadas mediante transferencias bancarias y billeteras virtuales. En consecuencia, durante la jornada se efectivizaron CINCO ALLANAMIENTOS en distintos domicilios de la ciudad de Las Flores, contando con la colaboración y apoyo de efectivos de la DDI Azul, SUB-DDI Olavarría, Grupo de Apoyo Departamental General Alvear y Azul (GAD) y Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, en cumplimiento de las órdenes dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Juan José Suárez, diligencias que culminaron con DOS DETENCIONES. Como resultado de los procedimientos se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa. Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la Justicia, imputadas por comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, en el marco de la Ley 23.737. La investigación se encuentra a cargo de la UFI N.º 22 Departamental, a cargo del Dr. Adrián Peiretti.

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