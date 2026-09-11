La Buena Noticia: Uganda declara el fin del brote de ébola por virus Bundibugyo tras 42 días sin nuevos casos

Uganda ha declarado el fin del brote de enfermedad por el virus del ébola de la especie Bundibugyo tras completar 42 días consecutivos sin registrar nuevos casos confirmados, según han informado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este periodo se ha completado desde el alta del último paciente, un caso importado, que abandonó la atención sanitaria el 16 de julio de 2026. Los 42 días equivalen al doble del límite superior del periodo de incubación del ébola y constituyen el umbral establecido internacionalmente para considerar interrumpida la transmisión vinculada a un brote. Uganda ya había anunciado el 28 de julio la interrupción de la transmisión local después de completar 42 días sin nuevos casos adquiridos localmente. Las medidas de control, entre ellas la vigilancia epidemiológica, continuaron después del alta del último paciente importado. La finalización de este periodo adicional de seguimiento confirma que no se ha detectado ninguna transmisión posterior en el país. “Uganda ha demostrado que, con una acción decidida, los brotes de ébola pueden controlarse rápidamente”, ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En este sentido, ha destacado la importancia de la preparación, el refuerzo de la vigilancia para detectar posibles casos en centros sanitarios y comunidades y la gestión de los puntos de entrada. Durante el brote, declarado el 15 de mayo de 2026, Uganda notificó 20 casos confirmados de enfermedad por el virus Bundibugyo. De ellos, 15 fueron importados desde la República Democrática del Congo mientras que cinco se adquirieron localmente entre contactos y trabajadores sanitarios vinculados a los casos importados. En total, 18 personas se recuperaron y dos fallecieron. Además, se identificaron y sometieron a seguimiento más de 800 contactos.

Fuente: Guardia Médica

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