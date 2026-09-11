BM – viernes 11 de septiembre

LAS FLORES PARTICIPÓ DEL 4° CONGRESO PRODUCTIVO BONAERENSE La Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Las Flores participó del 4° Congreso Productivo Bonaerense, desarrollado en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. El encuentro reunió a representantes de municipios, organismos públicos, instituciones, empresas, productores y distintos actores vinculados al desarrollo productivo de la provincia. En representación de la Secretaría, Wanda Borda, directora de Turismo, participó en la 33ª Asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), un espacio de encuentro que convocó a representantes de más de 100 municipios bonaerenses, junto a cámaras empresariales, sindicatos, universidades y colegios profesionales. La jornada estuvo encabezada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez. Durante el encuentro se compartió un diagnóstico sobre la realidad que atraviesa el sector turístico y se analizaron los principales desafíos de la actividad, poniendo en valor la articulación entre la Provincia, los municipios y los diferentes sectores vinculados al turismo para continuar fortaleciendo las políticas públicas y consolidando al turismo como una política de Estado. Por su parte, Pablo Aranda, director de Comercio e Industria y Melany Gómez, integrante de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, participaron de distintos paneles y espacios de intercambio vinculados al desarrollo productivo, la innovación, el fortalecimiento de las actividades económicas y las oportunidades para los sectores productivos bonaerenses. La participación de Las Flores en este encuentro permitió fortalecer vínculos institucionales, incorporar nuevas herramientas y conocer experiencias de otros municipios, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente con el desarrollo local y la generación de oportunidades para productores, comercios, industrias y emprendedores del distrito.

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL: CHARLA EN EL JARDÍN 901 La Secretaría de Salud fue invitada por el Jardín 901 para dar una charla con la comunidad del lugar. La odontóloga Florencia Benítez, junto a la enfermera Belén Pinillos, llevaron a cabo un conversatorio e instancias lúdicas para los más pequeños. En este marco, se destacó la importancia de que, desde temprana edad, tengan hábitos saludables, y del acompañamiento de los mayores para que estas acciones sean incorporadas en lo cotidiano de la vida de los niños. Realizar controles odontológicos una vez al año permite el crecimiento con una boca saludable.

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