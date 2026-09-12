Torneo Clausura: El Hollín se cruzará mañana domingo con Juventud Unida

Por la cuarta fecha del Clausura 2026 Francisco “Pato” Palacios el “Carbonero”, a las 16hs., recibirá de local en el CEF N° 6 a un entonado Juventud Deportiva que viene de ganar en su último partido. En el mismo estadio, pero desde las 14hs. El Taladro jugará ante Juventud Unida. La fecha se completará con el encuentro que en el estadio “27 de Abril” a las 16:30hs. disputarán Ferrocarril Roca y Atlético Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

Mientras El Hollín seguro intentará estirar su racha victoriosa de haber ganado tres partidos en fila y marchar como líder con puntaje ideal, su rival Juventud Deportiva tiene la gran oportunidad de volver a sumar y achicar diferencias con el líder del campeonato oficial Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

El equipo aurinegro que dirige Hugo Arrambide, el domingo último en el mismo estadio de la Avenida San Martín, le ganó 1 a 0 a Barrio Traut con gol de Jonatán Quiñones, mientras que Deportiva en su último encuentro disputado en el torneo, conducido técnicamente por Aquiles Rafeca, le ganó bien por 3 a 1 a El Taladro en lo que fue la segunda fecha (el domingo pasado el Albiverde quedó libre).

Sin dudas que este encuentro que comenzará a las cuatro de la tarde, aparece como el más atractivo de la jornada. Trasmitirá este partido la radio de frecuencia modulada FM APHA 91.5.

Antes de este encuentro oficial, a las 14 hs, se disputará otro encuentro importante de la cuarta fecha.

El Taladro, que viene de igualar 2 a 2 en el clásico ante Ferro en condición de visitante, esta vez será local en el Orestes Propato cuando se cruce con el difícil Juventud Unida.

El equipo que dirige Adrián Caputo también viene de empatar 2 a 2 en su choque del domingo pasado ante Atlético Las Flores.

La cuarta fecha del certamen liguista, tendrá además como protagonistas a los equipos de Ferrocarril Roca y el mencionado Atlético. El partido entre albicelestes y rojinegros comenzará a las 16,30 hs en el estadio 27 de Abril de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal. Tanto Ferro como Atlético están en el fondo de la tabla de posiciones con un punto cada uno, por lo que los dos necesitan imperiosamente poder sumar.

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