12 de septiembre de 2026

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Mas medallas para los florenses Sandra Campos – Julio Giménez y Atahualpa Rodríguez

3 minutos atrás Fm Alpha

En un día descartable con lloviznas aisladas y fuertes vientos, se llevó a cabo el 3er  dia del “Campeonato Nacional de Pista y Campo” para Atletas Master” ubicado en la autopista H. Campora y Av. coronel Roca, lugar del Parque Olímpico de la Juventud en Capital Federal. Nuevamente los florenses vuelven a dejar sus buenas marcas

Sandra Campos obtiene la medalla de oro en disco con una marca de 33,89 mts. Julio Giménez logra el 4to lugar en 400 mts llanos, y oro en 2000 con obstáculos rompiendo calzado deportivo con caída incluida. Atahualpa Rodríguez medalla de plata en salto triple con una marca de 10:37 mts.

Mañana a Atahualpa tendrá su último desafío cuando se arme la posta 4 x 400. ¡Felicitaciones…!

 

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