En Posta 4 X 100 en CABA A. Rodríguez es Plata

“Campeonato Nacional de Pista y Campo” para Atletas Master” ubicado en la autopista H. Campora y Av. Coronel Roca.

Para Rodríguez hoy faltaba la posta, en 4 x 400 logra el subcampeonato por categoría, y medalla de bronce en la general por equipo bajando a la más competitiva que comprende de 35 a 39 años.

Pasando en limpio los resultados de los florenses desde el pasado jueves;

Para Atahualpa el florense que representa al Club Chacabuco, a parte de la plata del día de hoy con la posta, el jueves con la medalla dorada en la especialidad 110mts. Con vallas, medalla de plata en salto triple con una marca de 10:37 mts.

Sandra Campos nuevamente vuelve a destacarse con dos medallas de oro; lanzamiento de bala con una marca de 9.05 mts. y en disco de 33.89 mts.

Por su lado, el legendario Julio Giménez logra el codiciado 3er lugar en 100 mts. Llanos.

4to lugar en 400 mts llanos, y oro en 2000 con obstáculos rompiendo calzado deportivo con caída incluida. El evento se llevó a cabo en el Parque Olímpico de la Juventud en Capital Federal.

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