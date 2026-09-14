La Buena Noticia: un joven de 19 años creó un sistema para proteger a pescadores

Un joven marplatense creó un sistema que busca mejorar la seguridad de los pescadores en alta mar mediante tecnología. Se trata de Marvital, una plataforma que integra telemedicina, comunicación y geolocalización para conectar a las tripulaciones con asistencia médica y organismos de emergencia desde cualquier punto del océano. El desarrollo fue creado por Axel Castaño, estudiante de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, junto con el capitán de pesca Cristian Guillén, encargado de la articulación con el puerto y los trabajadores del sector. El sistema ya se encuentra en funcionamiento y comenzó a ser probado de manera piloto en algunos barcos que parten desde el puerto de Mar del Plata. Según sus impulsores, al menos 400 capitanes manifestaron interés en utilizarlo. La idea surgió a partir de la preocupación por las emergencias que ocurren a bordo de embarcaciones que navegan a cientos de kilómetros de la costa. El objetivo es que un pescador pueda recibir asistencia médica o activar una alerta incluso cuando no sea posible establecer una comunicación convencional por radio. “Llevamos tres meses de intenso trabajo y avanzamos muchísimo con el software, que ya está en funcionamiento. De hecho, ya estamos haciendo las primeras pruebas piloto en algunos barcos que salen desde el puerto de Mar del Plata”, explicó Castaño. El joven contó que el proyecto nació luego de una conversación con Guillén, quien le transmitió su preocupación por las muertes registradas en barcos pesqueros. “Él me contó que veía cada vez más muertes arriba de los barcos, tanto en Mar del Plata como en el resto de la Argentina”, relató. Según Castaño, durante los últimos tres meses murieron 11 personas por distintas circunstancias, entre ellas caídas al agua y falta de atención médica. A partir de ese diagnóstico comenzaron a trabajar en una herramienta tecnológica que permitiera reforzar los mecanismos de seguridad.

Fuente: El Once

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