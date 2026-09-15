15 de septiembre de 2026

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Cooperativa Eléctrica informa: convocatoria Asambleas Electorales de Distrito

5 horas atrás Fm Alpha

CONVOCATORIA ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

SEÑORES ASOCIADOS:
En cumplimiento a lo establecido por el artículo N° 35 de nuestro Estatuto Social, convocase a los señores Asociados de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada, a las Asambleas Electorales de Distrito, que se celebrarán el día 30 de Octubre del año 2026 a las 18:00 horas en el siguiente lugar: DISTRITO “A” y DISTRITO “B” en el local del Club Juventud Unidad, sito en calle Harosteguy N° 418 de la ciudad de Las Flores, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de un Asociado por cada distrito, para actuar como Secretario de la Asamblea, junto a un miembro del Consejo de Administración.
2. Designación de tres Asociados por cada distrito, para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio.
3. Elección de 37 (treinta y siete) Delegados Titulares y de 4 (cuatro) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “A”; y elección de 35 (treinta y cinco) Delegados Titulares y de 4 (cuatro) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “B”, a realizarse en el local del Club Juventud Unida. Estos Delegados representarán a los Señores Asociados en la 90º Asamblea General Ordinaria de esta Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada, y durarán en sus mandatos hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.

Gustavo Oscar Mondini
Secretario

Cr. Mario Cesar Elgue
Presidente

NOTA: para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Asociados deberán solicitar previamente en la sede de Administración de Avenida 25 de Mayo Nº 513, la tarjeta credencial que les servirá de entrada a la misma (Art. 33 del Estatuto Social), las que serán entregadas en los siguientes días y horarios, con la presentación del Documento Nacional de Identidad.
• Lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026, en el horario de 7:00 a 12:00hs.
• Martes 13 al viernes 16 de octubre de 2026 en el horario de 7:00hs a 12:00hs. y de 18.00hs. a 20.00h
• Sábado 17 de octubre en el horario de 9:00hs a 12:00hs.

Para que el asociado tenga voz y voto en la Asamblea, se requiere que esté al día con el pago de las cuotas sociales suscriptas, y que haya cumplido sus demás obligaciones de plazos vencidos con la Cooperativa.

Transcurrida una hora de la fijada para la celebración de la Asamblea y no habiendo el quórum
reglamentario, las mismas se celebrarán con el número de asociados que hubiera presentes.

En la sede de la Administración, se encuentran los Padrones Electorales a disposición de los asociados.
Con la reciente aprobación e Inscripción, rige la reforma estatutaria aprobada por asamblea extraordinaria en el año 2025.

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