Fútbol Senior: se jugó la quinta fecha del certamen

(Foto: Atlético) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 5 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Atlético 2 (Odera y Ocampo)-Gorchs 1 (Luján), Construcciones Landa 0-Toque Toque 1 (Duarte), Avellaneda 4 (2 Carballo y Noza)-Barrio Traut 0, Construcciones Andrade 2 (2 Macías)-Deportiva 0, Juventud Unida 2 (Bossi y Fuccilo)-Porteño 0, El Hollín 2 (2 Bertholet)-Los Amigos 0, El Bosque 1 (Gavazza)-El Taladro 2 (2 Folini) y Rosas 0-Deportivo Cacharí 1 (Caferatte). La próxima fecha se jugará el domingo 20 de septiembre.

About The Author