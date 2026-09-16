16 de septiembre de 2026

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Torneo Clausura: así se jugará la quinta fecha

3 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división el próximo domingo a las 15:30hs. en el estadio de Juventud Unida, se enfrentarán Barrio Traut-Ferro mientras que a las 17:30hs. lo harán Juventud Unida-El Hollín. Finalmente, a las 16:30hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Atlético-Juventud Deportiva. Libre estará El Taladro.

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