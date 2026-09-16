BM – miércoles 16 de septiembre

ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN LA TERCERA EDICIÓN DE “CORRE POR TU META” El intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini, recibieron a Daiana Craglia y Diego Aranda, de cara a la tercera edición de la prueba inclusiva “Corre por tu Meta”, evento organizado por el Club Ferrocarril Roca y CreHab. La actividad se desarrollará el domingo 27 de septiembre sobre distancias de 2, 5 y 10 Km. desde el polideportivo “Ferroviario” (Avellaneda y Vidal), con la fiscalización de la Agrupación de Atletismo Las Flores y la colaboración de la Secretaría de Deportes y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Las Flores.

CUIDAR NUESTRA CIUDAD Y PROTEGER EL AMBIENTE ES UN TRABAJO EN EQUIPO Bomberos Voluntarios acudieron al sector de la Laguna La Blanca para sofocar a tiempo un foco de incendio provocado por la acumulación de residuos en la zona, acción que sirvió para evitar daños al ambiente y no generar riesgos mayores en este lugar que es un espacio natural y patrimonial de un valor incalculable que debemos preservar entre todos.

Desde la Municipalidad se reconoce y agradece una vez más la labor permanente de la mencionada entidad, que cuida a la comunidad, trabajando ante situaciones que afectan el entorno. Este hecho pone nuevamente en valor la importancia de la articulación y el diálogo constante entre el Municipio, los Bomberos Voluntarios y las distintas instituciones de nuestra localidad. De todas maneras, también es necesario el compromiso de cada vecino, algo fundamental para acompañar ese trabajo que se lleva adelante y contribuir a mantener nuestra ciudad de Las Flores, el lugar que todos habitamos, limpio, ordenado y sustentable. La comunidad tiene a disposición diferentes servicios que se suman al esfuerzo que realizan los equipos municipales para que el trabajo conjunto permita proteger nuestro espacio común: Puntos Limpios para la separación, reutilización y reciclaje; Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU); Servicios de Recolección por la ciudad, entre otros. Las instituciones se fortalecen cuando trabajan unidas, y la ciudad crece cuando cada vecino se siente parte del mismo equipo.

PROGRAMA «COMUNIDAD EMPRENDEDORA LAS FLORES»: INSCRIBITE EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, informa que se encuentra vigente la Ordenanza mediante la cual fue creado el Programa Municipal «Comunidad Emprendedora Las Flores» y el Registro Único Municipal de Emprendedores (RUME).

Esta iniciativa busca fortalecer, visibilizar y acompañar el desarrollo de los emprendedores locales, generando nuevas oportunidades de promoción, capacitación y comercialización. La inscripción al RUME es gratuita, voluntaria y se realiza de manera online. Está destinada a quienes desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios de manera independiente. Quienes se encuentren inscriptos podrán acceder, entre otros beneficios, a:

– Difusión de su emprendimiento en los canales oficiales del Municipio.

– Participación en ferias y espacios de comercialización organizados por la Municipalidad.

– Información y acceso a programas de financiamiento y herramientas de apoyo al sector emprendedor.

Desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente invitamos a todos los emprendedores de Las Flores a sumarse al Registro y formar parte de esta comunidad, que permitirá fortalecer el ecosistema emprendedor local y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Inscribite ingresando a: https://invertir.lasflores.gob.ar/emprendedores/

NOCHE DE TANGO Y OTROS RITMOS EN UN NUEVO ENCUENTRO DE «LOCA MILONGA» El pasado sábado en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura se realizó el evento Loca Milonga, un encuentro organizado por el Taller de Tango municipal que coordina Cecilia Rosas. Durante la velada, bailarines tangueros pudieron disfrutar del espectáculo que se extendió hasta la medianoche. Además de la música al ritmo del dos por cuatro, el DJ tanguero Daniel Pardo hizo sonar música folclórica como así también cumbia tropical, por los que los participantes del evento compartieron una linda jornada de bailes y esparcimiento. El encuentro Loca Milonga ya prepara una nueva realización para el él próximo mes de octubre.

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