Román Caputo, sobre la sesión especial por la Autovía: «Será un hecho trascendente»

El concejal por el oficialismo habló este miércoles por la 91.5 luego de la confirmación de la sesión especial del próximo domingo a las 16hs. a la vera de la ruta 3 (sector Parque Industrial). «Pienso en lo personal que será un hecho trascendente porque será una oportunidad importante de visibilizar aún más el reclamo de toda la comunidad. Hoy se ven detalles menores como la demarcación de la ruta pero ya es sabido que la empresa concesionaria confirmó que la Variante Las Flores está contemplada recién en el sexto año de la concesión. Además el tramo de Las Flores a Azul no está previsto que se haga siquiera», afirmó. En otro orden, Caputo se refirió a la última sesión ordinaria donde se destacó el uso de la Banca Abierta al tiempo que «luego de la sesión sobre la Autovía retomaremos la reuniones de Comisión Plenaria donde se tratarán proyectos para el próximo encuentro legislativo».

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