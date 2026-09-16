16 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Román Caputo, sobre la sesión especial por la Autovía: «Será un hecho trascendente»

1 hora atrás Fm Alpha

El concejal por el oficialismo habló este miércoles por la 91.5 luego de la confirmación de la sesión especial del próximo domingo a las 16hs. a la vera de la ruta 3 (sector Parque Industrial). «Pienso en lo personal que será un hecho trascendente porque será una oportunidad importante de visibilizar aún más el reclamo de toda la comunidad. Hoy se ven detalles menores como la demarcación de la ruta pero ya es sabido que la empresa concesionaria confirmó que la Variante Las Flores está contemplada recién en el sexto año de la concesión. Además el tramo de Las Flores a Azul no está previsto que se haga siquiera», afirmó. En otro orden, Caputo se refirió a la última sesión ordinaria donde se destacó el uso de la Banca Abierta al tiempo que «luego de la sesión sobre la Autovía retomaremos la reuniones de Comisión Plenaria donde se tratarán proyectos para el próximo encuentro legislativo».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

“Estaba todo listo para Juancito, solo faltaba calefacción en el Ludovica”

10 minutos atrás Fm Alpha

El Niño: este jueves charla virtual del INTA sobre proyecciones climáticas y recomendaciones para la campaña 2026/27

2 horas atrás Fm Alpha

BM – miércoles 16 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

“Estaba todo listo para Juancito, solo faltaba calefacción en el Ludovica”

10 minutos atrás Fm Alpha

Román Caputo, sobre la sesión especial por la Autovía: «Será un hecho trascendente»

1 hora atrás Fm Alpha

El Niño: este jueves charla virtual del INTA sobre proyecciones climáticas y recomendaciones para la campaña 2026/27

2 horas atrás Fm Alpha

BM – miércoles 16 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.