“Estaba todo listo para Juancito, solo faltaba calefacción en el Ludovica”

(La familia Lopez en el complejo de UPCN que les cedió sin cargo mientras esperan la nueva intervernción)

En el día de hoy estuvimos con la familia de Carlos y Fabiana López padres de Juancito López, ellos se encuentran consternados acompañando a su hijo en tan difícil trance, también nos cruzamos con sus abuelos que querían estar para la operación, pero luego de la internación en el día de ayer y los pre quirúrgicos ya realizados, la operación termina suspendiéndose por motivos que faltaba la calefacción adecuada ante una cirugía de importantes características, por otro lado, otras operaciones menores, si se llevaron a cabo. Ante esta noticia, FM ALPHA en La Plata, se acercó al coqueto predio que tiene UPCN en Los Hornos, ya que la institución les cedió un espacio para estar mientras dure la internación. Emmanuel y Fabiana nos contaban hoy por la tarde: “La cirugía estaba programada para hoy a las 08:00am Juancito López entro al quirófano, pero estaba la calefacción sin funcionar y por lo tanto los cirujanos tomaron la decisión de programar la cirugía para el día viernes a las 08:00 am…a Juancito, segun que decidan los medicos en la operación, le van a sacar el tumor de 12 ctms. o tal vez parte para hacer la biopsia y ver que medicamentos le dan para controlarlo…Esto es un momento muy difícil para toda la familia, estamos muy apenados y con la ayuda de Dios esperamos salir adelante, no puedo dejar de agradecer a todos los que están colaborando para mi sostén acá en La Plata, porque esto va para largo, me informaron que son mínimos 15 días posterior a la operación. Gracias a UPCN por darnos este lugar para vivir mientras tanto, los distintos mensajes de apoyo de la gente que me escribe, al intendente Blanstein, a Martín Boggini y su señora, a FM ALPHA por haberse llegado hasta acá para interiorizarse…”

Para los que deseen colaborar informamos el alias: Ciro.Juan.Antonia a nombre de Carlos E. López

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