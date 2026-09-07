Ruta Nacional N° 3: se realizó en Azul una sesión especial del HCD por la Autovía

Durante la jornada estuvieron presentes Senadora Provincial, María Inés Laurini; Secretario de la Comunidad, Omar Seoane, delegado de Cacharí, Raúl Fernández, referentes de Vecinos Autoconvocados de Azul y la zona, Estrellas Amarillas, Fundación CEDA, Centro Cultural «Don Cipriano», Agrupación «Peronismo 26 de Julio» y vecinos en general. En principio, por Secretaría, se procedió a la lectura de las diferentes notas de adhesión a la sesión enviadas al Concejo Deliberante por: Victoria Tolosa Paz, Diputada Nacional, Estrellas Amarrillas San Cayetano, Vecinos Autoconvocados de Las Flores, Presidenta de Fundación Estrellas Amarillas, Presidente de Fundación “Laura Cristina Ambrosio Batistel”, Red de Mujeres Radicales y Agrupación Peronismo 26 de Julio. Posteriormente, los concejales dieron tratamiento a un Orden del Día compuesto por 6 puntos que fueron aprobados por el Poder Legislativo. Finalizada la sesión, hicieron uso de la palabra diferentes vecinos que participaron de la jornada y a continuación, los concejales acompañaron el descubrimiento de una placa al cumplirse 15 años de lucha por la creación de la Autovía en la Ruta Nacional N° 3. Orden del día 1. Respuesta de la Dirección de Vialidad Nacional a la Resolución Nº 5.262/2026, mediante la cual se le solicitaba que revea la instalación de los peajes proyectados en los km. 290 y 380; y se expresaba la necesidad de convertir en autovía la R3, en el tramo Las Flores-Chillar. La nota quedó por Presidencia. 2. Respuesta de Corresur a la Comunicación Nº 2.877/2026, mediante la cual se le solicitaba que informe cuestiones vinculadas a obras viales programadas en distintos tramos de la Ruta Nacional Nº 3. La Comunicación quedó por Presidencia. 3. Vecinos Autoconvocados elevaron nota solicitando se proceda a la imposición del nombre “Espacio Memorial de Reclamo y Concientización Vial, Juan Manuel Crocco”, al espacio ubicado sobre la vera de la Ruta Nacional Nº 3, donde se encuentra emplazado el monolito de Vecinos Autoconvocados, Estrellas Amarillas y Fundación CEDA. La nota fue girada a la Comisión de Homenajes. 4. Concejales del Partido de Azul elevaron proyecto de Resolución referido a instar al Departamento Ejecutivo a que inicie e implemente una campaña de difusión e información sobre la labor realizada por la O.N.G. “Estrellas Amarillas” y el grupo de Vecinos Autoconvocados “Autovía YA”. La Resolución se aprobó por unanimidad. 5. Concejales del Partido de Azul elevaron proyecto de Resolución referido a solicitar a la empresa concesionaria “CORRESUR – RUTAS SUR ATLANTICO S.A.” que evalúe la posibilidad de reubicar la estación de peaje Azul, prevista para el km. 290 de la Ruta Nacional Nº 3, proponiendo su emplazamiento en las inmediaciones del km. 230 de dicha ruta. La Resolución fue aprobada por unanimidad con la modificación de que se solicite la reubicación, en lugar de que se evalúe. 6. Bloque Fuerza Patria elevó proyecto de Resolución referido a adherir al “Manifiesto Federal por la Vida, la Infraestructura, la Seguridad Vial y la Recuperación de las Rutas Argentinas”. La Resolución se aprobó por mayoría.

Fuente: Noticias de Azul

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