7 de septiembre de 2026

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La Buena Noticia: el Grupo Insud invierte fuerte para abrir la primera gran fábrica argentina de madera contralaminada

2 horas atrás Fm Alpha

En la misma ruta 14 que meses atrás cortaban los trabajadores de la maderera Tapebicuá para reclamar por sus salarios, ahora comienza a montarse una moderna planta que, con una inversión estimada de 20 millones de dólares y tecnología eslovena, se dedicará a fabricar paneles estructurales de alta tecnología. Así de contradictoria es la postal que dibuja Gobernador Virasoro, la localidad correntina considerada la Capital Nacional de la Foresto-Industria y que hace tiempo viene mostrando el termómetro de ese sector. Mientras los aserraderos tradicionales -incluso los más grandes- ceden ante el aumento de los costos, la caída de la obra pública, el poco consumo interno y la apertura importadora, ahora se instalará un megaproyecto que, a priori, promete también absorber parte de la producción de esas firmas. La imagen por sí sola fue noticia: un convoy con 54 contenedores amarró en el puerto de Corrientes y obligó a desplegar una de las más importantes operaciones logísticas que tuvo la región. Dentro de esas decenas de cargamentos llega todo lo necesario para instalar Cambium Timber, la apuesta del poderoso Grupo Insud que dirigen Hugo Sigman y Silvia Gold. La fábrica se instalará en el predio que pertenecía a Pomera Maderas -también propiedad de Insud- y, esperan, podría estar operativa para fines de este año y comienzos del siguiente. La importación de la tecnología de vanguardia de la compañía eslovena Ledinek Engineering responde a que, en efecto, Cambium Timber será la primera en dedicarse exclusivamente a fabricar paneles estructurales de alta precisión. Eso incluye la madera contralaminada o CLT, que sirve para fabricar grandes placas, muros y losas, como también la madera laminada encolada o GTL, que se utiliza principalmente en vigas y columnas.

Fuente: Bichos de Campo

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