Ferrocarril Roca choca en el clásico con El Taladro

El partido importante de la tercera fecha comenzará mañana domingo a las 16:30hs. en el estadio “27 de abril” de los albicelestes. Los dos equipos vienen de perder por lo que van por la recuperación. La jornada del día domingo se completará con dos encuentros en el estadio del CEF N° 6. Desde Las 14hs. Atlético recibirá a Juventud Unida y el líder El Hollín a las 16hs. será visitante ante Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

Ferro en su cancha de Avellaneda y Vidal recibirá a El Taladro en un en un encuentro que para los dos equiposserá significativo, no solo por su tradicional rivalidad. Ambos perdieron en la última fecha. El equipo que dirige Diego Rodríguez (debutaba en Ferro como D.T) cayó de visitante ante El Hollín por 1 a 0 en el CEF N°6, mientras qué en el estadio ferroviario, El Taladro no pudo con Juventud Deportiva. El equipo conducido por Gonzalo Aparicio perdió 3 a 1 y sin atenuantes. De allí, el valor que tiene tanto para los albicelestes como para los verdes poder sumar mañana domingo. Este encuentro clásico del futbol florense, será transmisión de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5. Antes del encuentro de cierre de la jornada dominical, en el estadio 27 de abril jugarán desde las 14,00 Ferro y El Taladro en fútbol femenino de la divisional superior, también por la tercera fecha del campeonato oficial “Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026. La jornada de la tercera fecha, donde Juventud Deportiva quedó libre sin jugar, se completará con dos partidos a disputarse en el Centro de Educación Física N°6. En el estadio de la avenida San Martín chocarán primero Atlético Las Flores frente a Juventud Unida desde las dos de la tarde, para luego cruzarse a las 16 los equipos de Barrio Traut y El Hollín.

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