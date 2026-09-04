Blanstein: “El frigorífico de faena está a punto de terminarse”

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos 38 minutos con el intendente Fabian Blanstein. Un poco cortos de tiempo, pero acepto la entrevista antes de partir a la vecina localidad de Roque Pérez, donde se reunía por el tema climatológico con varios intendentes, encontrándose con el director de Recursos Hídricos Ing. Alberto Gelené. En el inicio, se refirió al encuentro charcutero.

“El camino que realizó el Grupo Charcas que se conformó en Las Flores fue muy importante porque también está impulsado por productores locales que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, además se pudo contar con la presencia de productores de la zona y por supuesto la Escuela Agraria que puso el lugar y además acompaña el desarrollo productivo, también la Universidad del Centro, el sector de microcréditos del Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Agrario estuvieron presentes, no pudo venir el Ministro Javier Rodríguez pero fue una jornada muy buena en gente que vino de muchos lados…”

Por el estado del frigorífico de faena para pequeños animales, dijo: “El frigorífico de pequeños animales está a punto de ser terminado, está en la parte externa de lo que es el Sector Planificado. Faltan algunos detalles para que esto sea una realidad y estamos en los últimos trámites acompañando a la secretaría de Producción para solicitar las últimas partes que se necesitaban para el desarrollo final de este emprendimiento…” Remarcó.

Sobre la planta de líquidos cloacales, dijo: “En cuanto a la planta depuradora de líquidos cloacales, tenemos un parate y ya se ha hablado con el ministro Katopodis y hay un freno por parte de la empresa que dejó la obra, hoy al 60% se pudo avanzar, al municipio de San Cayetano le pasó lo mismo. Se hará una nueva licitación para poder continuar. Hay que reactivar esto porque es una obra muy grande que es necesaria para la ciudad…”

Por la controvertida planta de residuos, dijo: “El convenio con el CEAMSE que hicimos, el rechazo que se producen de los residuos no lo estamos tirando más en la montaña de basura, sí no lo llevamos al CEAMSE…, cuando se inició esta vinculación con el CEAMSE, la empresa nos llevó 30 camiones doble batea bajando en forma considerable esa montaña de basura. Por otro lado, contratamos a una empresa local que nos lleva en forma semanal, 3 o 4 viajes al CEAMSE para no seguir acumulando en la montaña. Lo diario, lo que se rechaza, va al CEAMSE, mientras definimos si hacemos una celda o una estructura regional para llevar todo el rechazo en la zona rural a 12 kilómetros de la ciudad que están las tierras para eso… en su momento fue el ecoparque…La provincia nos envió propuestas para eliminar definitivamente esa montaña de basura y eso se reenvió al CEAMSE que analizó la propuesta. Aspiramos que pueda producirse el cierre en este año calendario, no es fácil porque demanda muchos estudios, ya tenemos el de ambiente de provincia, solo quedaría el costo del saneamiento en ese lugar…”

Al tiempo que, “Esta decisión del CEAME está acompañada por una mejora importante de limpieza en la ciudad y digo porque hay vecinos desaprensivos que ponen los residuos en cualquier lado, se está tratando de poner todo de sí por parte del municipio y se está consiguiendo el resultado, eso va acompañado de un gran trabajo de concientización en las escuelas, jardines, centros de promoción, multiplicando las acciones con las familias. Hace mucho tiempo, cuando estaba Ricardo Lapadula se hizo separación en origen, pero no se sostuvo a través del tiempo y ahora hay que recuperarlo. Tenemos una responsabilidad absoluta tratando de mejorar esto por los daños causados en el último tiempo…” Decía.

Sobre el posible barrio de Policía, dijo: “Luego de una reunión con los directivos de la Caja de Policía, estamos analizando un convenio para que el municipio disponga de tierras y la caja aportaría la parte económica que lleva realizarla y poder ver si se puede cristalizar. Pueden ser 10 y otras más de manera sucesiva mientras haya continuidad. Ellos realizan toda la parte de instrucción, realización. Fue una idea directa para que efectivos policiales puedan tener su casa…” Remarcaba.

Tema climatológico, super Niño: “El otro día fui a una reunión encabezada por el gobernador sobre el fenómeno climático “Super Niño”, la realidad es que a nivel local hicimos reuniones con los integrantes de Defensa Civil local para prepararnos ante la llegada de este fenómeno. Se está haciendo un relevamiento para saber con qué herramientas contamos. La provincia va a enviar kits a municipios, se han recuperado máquinas para tenerlos bien en sectores rurales y máquinas para la parte urbana. Con el tema de los caminos rurales se ha hecho una planificación para tener en claro las acciones como alteo, mejorado con una vinculación importante con los productores para dar certidumbre por dónde va la acción. En el HCD hicimos una ordenanza para que donde no llegue el municipio, sea el productor el que pueda realizar obras también de manera particular…”

Por la partida del coordinador Gral del del Teatro Español Aldo Valente, dijo: “Aldo renunció por temas personales y situaciones que se dieron en el lugar (Teatro) y yo le acepté la renuncia…Trato de ser transparente con todas las decisiones, porque estamos para tomar decisiones…” Al ser consultado del porqué no salió en el boletín municipal la renuncia, dijo: “lo vamos a tener en cuenta, voy a hablar con prensa del municipio para oficializar estas noticias.” Sobre su reemplazo: “Por ahora trabajamos con Juan (Saladino) el director de Cultura, que está yendo casi a diario al Teatro junto a Marcelo (Pilotto) para seguir con el trabajo por el momento…” Afirmaba.

En reflexión final, Blanstein, comentaba: “Me llegan 300 o 400 mensajes por día y es imposible atender a todos. Creo en el trabajo en equipo, es que la gente que demanda un problema vaya primero al área que corresponde para tratar de resolver por ahí y si no lo resolverá conmigo, estoy bien, tratando de hacer lo mejor posible en el marco de una situación de coyuntura difícil a nivel nacional. No es el mejor momento que nos toca transitar, pero le ponemos todo para enfrentarlo…Hay que cuidar los recursos que nos llegan que son escasos…En el sector este hay un proyecto de viviendas, complejo deportivo, hay inversores que están comprando lugares para una posible edificación, hay un turismo que permanentemente llega, hay cosas que están bien. En el municipio, con un control de gastos, dimos el 10% de aumento a trabajadores. Si los recursos dan haremos otro intento de aumento, estamos muy justos en todo…” Finalizaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA AL INTENDENTE FABIAN BLANSTEIN.

About The Author