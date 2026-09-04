4 de septiembre de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la tercera fecha del Clausura

3 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la segunda fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-El Hollín mientras que en el estadio «Francisco -Pato- Palacios» Atlético recibirá la visita de Juventud Unida. Finalmente, en el «27 de abril» de Avellaneda y Vidal, Ferro se enfrentará con El Taladro. Libre estará Juventud Deportiva.

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