Fútbol de inferiores: se juega este sábado la tercera fecha del Clausura
(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la segunda fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-El Hollín mientras que en el estadio «Francisco -Pato- Palacios» Atlético recibirá la visita de Juventud Unida. Finalmente, en el «27 de abril» de Avellaneda y Vidal, Ferro se enfrentará con El Taladro. Libre estará Juventud Deportiva.