BM – viernes 4 de septiembre

JUEGOS BONAERENSES: OTRA JORNADA DE LA ETAPA REGIONAL DE ADULTOS MAYORES Ayer en la localidad de Saladillo se disputaron las disciplinas Pesca, Tejo y Pádel, correspondiente a la 35° Edición de los Juegos Bonaerenses 2026 de Adultos Mayores. La delegación estuvo acompañada por el director de Adultos Mayores, Mariano Montes de Oca; Daniel Blanco y el profesor Enzo Tevez, miembros del equipo. Desde el Municipio se destaca el compromiso y esfuerzo de todos los adultos mayores que participaron y lograron una gran representación. También se resalta la clasificación a la Final Provincial de la pareja de Tejo integrada por Luis Fumiatti y Miguel Sánchez. Por otra parte, se informa que solo resta disputarse la disciplina Fútbol Tenis Intergeneracional, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en la ciudad de Bolívar.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA EN NATACIÓN Y EN ACUATLÓN La Secretaría de Deportes informa que se desarrolló la fase Regional de Natación correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2026. La jornada se llevó a cabo en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Los florenses que obtuvieron una plaza para la Final Provincial a disputarse desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre en Mar del Plata fueron: en la categoría Sub 14: Benjamín Lemma González (200 m. Libres), Santino Lemma González (100 m. Pecho), Valentina Perazzo Iriarte (50 m. Libres), Macarena Espinosa (100 m. Espalda) y Renata Llull (100 m. Pecho). En Sub 16: Gonzalo Onzari (100 m. Espalda) y Domingo Scarpitti (100 m. Pecho); en PCD: Leticia Dierickx; y en Adultos Mayores (200 m. Libres): Inés Alanís y José Albarello. Por otro lado, en la laguna del Parque Plaza Montero se completó la eliminatoria de Acuatlón, donde los clasificados fueron: Guadalupe Valerio (Sub 14) y Santino Dierickx (Sub 14).

About The Author