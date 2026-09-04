La Buena Noticia: el Conicet desarrolla una herramienta que predice el riesgo de infecciones

Hoy en día resulta difícil para los médicos predecir qué paciente experimentará un rechazo del trasplante de riñón o desarrollará una infección luego del trasplante de riñón. Ahora, especialistas del Conicet y del Cemic lograron desarrollar un modelo que predice esas complicaciones y apunta a una medicina personalizada que aumente las tasas de éxito de ese procedimiento médico. “El modelo predictivo, que desarrollamos, resulta especialmente prometedor para identificar pacientes que tienen muy baja probabilidad de presentar rechazo al riñón trasplantado y a padecer infecciones. También podría ser útil para resolver uno de los desafíos después de un trasplante renal que es encontrar en el paciente el equilibrio justo de inmunosupresión para evitar que el sistema inmune reconozca al riñón trasplantado como extraño, lo ataque y desencadene un rechazo”, afirma Marcela Echavarría, líder del trabajo, investigadora del Conicet y médica bioquímica.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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