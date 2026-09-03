3 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Bono Contribución Hospital: fue entregada la casa habitación y el resto de los obsequios

24 minutos atrás Fm Alpha
En la mañana de éste jueves fueron entregados los premios adjudicados del Bono Contribución del Hospital Las Flores que fueron sorteados por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires en el pasado 29 de agosto. El acto tuvo lugar en Alte. Brown 272, domicilio de la casa habitación que correspondió al número 3180. Su acreedor fue el conocido vecino y piloto automovilístico Gastón Billeres, quien expresó a FM Alpha que «la alegría de ganar la casa habitación es comparable a  ganar una carrera. De todos modos, siempre estoy colaborando con el Hospital junto a mi familia».
Los ganadores fueron:
  • 1° premio: Una casa habitación, ubicada en Alte. Brown 272. Gastón Billeres con el N° 3180
  • 2° premio: Orden de compras por $2.000.000. Emanuel Polito con el N° 8806
  • 3° premio: Orden de compras por $1.000.000. Rubén Pacheco con el N° 8512
  • 4° premio: Orden de compras por $500.000. Mirta Heit con el N° 5079
  • 5° premio: Orden de compras por $300.000. Raúl Arcangel Galeano con el N° 6497

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

30, 31 de oct. y 1° de nov se viene la 9na. edición del Encuentro Country

54 minutos atrás Fm Alpha

La 80ma. Expo Rural se realizará entre el 24 y 27 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Corsolandia 2027: será los días 13, 14, 20 y 21 de febrero

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Bono Contribución Hospital: fue entregada la casa habitación y el resto de los obsequios

24 minutos atrás Fm Alpha

30, 31 de oct. y 1° de nov se viene la 9na. edición del Encuentro Country

54 minutos atrás Fm Alpha

La 80ma. Expo Rural se realizará entre el 24 y 27 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Corsolandia 2027: será los días 13, 14, 20 y 21 de febrero

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.