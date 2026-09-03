Bono Contribución Hospital: fue entregada la casa habitación y el resto de los obsequios

En la mañana de éste jueves fueron entregados los premios adjudicados del Bono Contribución del Hospital Las Flores que fueron sorteados por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires en el pasado 29 de agosto. El acto tuvo lugar en Alte. Brown 272, domicilio de la casa habitación que correspondió al número 3180. Su acreedor fue el conocido vecino y piloto automovilístico Gastón Billeres, quien expresó a FM Alpha que «la alegría de ganar la casa habitación es comparable a ganar una carrera. De todos modos, siempre estoy colaborando con el Hospital junto a mi familia».

Los ganadores fueron:

1° premio: Una casa habitación, ubicada en Alte. Brown 272. Gastón Billeres con el N° 3180

2° premio: Orden de compras por $2.000.000. Emanuel Polito con el N° 8806

3° premio: Orden de compras por $1.000.000. Rubén Pacheco con el N° 8512

4° premio: Orden de compras por $500.000. Mirta Heit con el N° 5079

5° premio: Orden de compras por $300.000. Raúl Arcangel Galeano con el N° 6497

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