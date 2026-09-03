3 de septiembre de 2026

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Corsolandia 2027: será los días 13, 14, 20 y 21 de febrero

3 horas atrás Fm Alpha

Andrea Barros, integrante de la Comisión Directiva de Corsolandia confirmó este jueves a FM Alpha que el carnaval infantil se llevará a cabo los días mencionados. Al igual que en las últimas tres ediciones, el circuito será sobre Avda. Gral. Paz entre Alem y Moreno. Las categorías participantes serán: Individual, Individual Bebé, Dupla, Automotor, Carroza, Gauchesco, Grupal Menor y Grupal Mayor. «Tenemos un simple objetivo: ver reflejado en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegría las cuatro noches del evento», manifestó la joven.

 

 

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